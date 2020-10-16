Євросоюз висловив сумнів стосовно правомірності передання влади в Киргизстані

Європейський Союз взяв до уваги сьогоднішню заяву Президента Киргизстану Сооронбая Жеенбекова про відставку та висловив сумніви щодо відповідності процедури передання влади Конституції країни.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у заяві Високого представника ЄС Жозепа Борреля, яка оприлюднена у четвер на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Важливо, щоб влада Президента та його обов’язки виконувалися в правових рамках Конституції Киргизстану, з повагою до міжнародних зобов’язань Киргизької Республіки, включаючи верховенство права, права людини та фундаментальні свободи. З огляду на це, повідомлення про передання президентської влади від голови (Парламенту) до прем’єр-міністра Садира Жапарова, викликає серйозні запитання. Киргизька Республіка є парламентською демократією, і розділення владних повноважень має поважатися та зберігатися», - йдеться у заяві Високого представника ЄС.

Читайте також: Президент Киргизстану пішов у відставку

Як зазначається, Європейський Союз є залученим до подій через Спеціального представника ЄС по Центральній Азії та через Делегацію ЄС в Киргизькій Республіці, які перебувають у контакті з усіма політичними силами в країні, як і інші представники міжнародної спільноти.

«Я закликаю всі політичні сили в Киргизькій Республіці долучитися до конструктивного та інклюзивного діалогу, з повним долученням до нього громадянського суспільства, твердо пам’ятаючи про законні вимоги народу Киргизстану, які прокладають шлях до нових, вільних та справедливих парламентських та президентських виборів, відповідно до міжнародних стандартів та за спостереження з боку ОБСЄ/БДІПЛ», - наголосив Жозеп Боррель.

Як нагадується у заяві, демократичний шлях розвитку приніс стабільність, економічне зростання, великі можливості й переваги для всіх громадян Киргизстану. У цьому контексті, у 2019 році ЄС і Киргизька Республіка уклали посилену угоду про партнерство та співробітництво. Водночас ЄС надав країні односторонні торговельні преференції.

«Євросоюз повністю підтримує демократичний прогрес Киргизької Республіки, та сподівається, що вони будуть збережені протягом наступних днів та тижнів», - додав Високий Представник ЄС.

Читайте також: Євросоюз закликає провести нові вибори у Киргизстані

За повідомленнями киргизьких та міжнародних ЗМІ, Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков добровільно пішов у відставку, щоб уникнути кровопролиття між демонстрантами та правоохоронцями та військовими, які охороняють державні установи. За Конституцією країни, в такій ситуації обов’язки Президента на перехідний період мав виконувати голова парламенту Канат Ісаєв, який був затверджений на цій посаді лише минулої середи. Але вже в четвер ввечері Канат Ісаєв публічно відмовився виконувати обов’язки Президента. Таким чином, президентські повноваження «автоматично» перейшли» до прем’єр-міністра Киргизстану Садира Жапарова, який сам отримав цей пост лише 10 жовтня під тиском вуличних протестів.

До цього Жапаров з 2017 року знаходився у в’язниці, де відбував покарання за звинуваченням в організації громадських безладів у 2013 році та у захопленні заручника. 6 жовтня, під час штурму державних установ, він був звільнений з в’язниці своїми прихильниками.

До ув’язнення Садир Джапаров двічі обирався до парламенту країни, призначався головою комітету із судово-правових питань, був радником президента та головою державного агентства із запобігання корупції.