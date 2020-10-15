Прем'єр Киргизстану взяв на себе функції президента

Глава уряду Киргизстану Садир Жапаров заявив, що спікер парламенту відмовився від президентських повноважень, і тепер вони переходять до нього.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Akipress.

"Я сьогодні взяв на себе функції президента та прем'єр-міністра", - заявив Садир Жапаров своїм прихильникам.

Як повідомляв Укрінформ, спікер парламенту Киргизстану Канат Ісаєв відмовився виконувати обов'язки президента країни.

Раніше президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков прийняв рішення піти у відставку на тлі протестів у країні після виборів.

4 жовтня в Киргизстані пройшли парламентські вибори. За попередніми даними, виборчий поріг подолали чотири політичні сили.

При цьому 10 з 12 опозиційних партій, які програли вибори, відмовилися визнавати попередні результати голосування. Лідер партії "Бір Бол" Алтинбек Сулайманов закликав провести нові вибори без участі партій, пов'язаних з владою.

5 жовтня в столиці Киргизстану та інших містах почалися акції протесту проти результатів парламентських виборів. Учасники вимагали анулювання підсумків голосування і проведення перевиборів.

Президент Киргизстану відправив у відставку уряд країни і прем'єр-міністра. Також глава країни запровадив на території Бішкека режим надзвичайного стану.

Фото: DPA