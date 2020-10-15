Прем'єр Киргизстану взяв на себе функції президента
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Akipress.
"Я сьогодні взяв на себе функції президента та прем'єр-міністра", - заявив Садир Жапаров своїм прихильникам.
Як повідомляв Укрінформ, спікер парламенту Киргизстану Канат Ісаєв відмовився виконувати обов'язки президента країни.
Раніше президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков прийняв рішення піти у відставку на тлі протестів у країні після виборів.
4 жовтня в Киргизстані пройшли парламентські вибори. За попередніми даними, виборчий поріг подолали чотири політичні сили.
При цьому 10 з 12 опозиційних партій, які програли вибори, відмовилися визнавати попередні результати голосування. Лідер партії "Бір Бол" Алтинбек Сулайманов закликав провести нові вибори без участі партій, пов'язаних з владою.
5 жовтня в столиці Киргизстану та інших містах почалися акції протесту проти результатів парламентських виборів. Учасники вимагали анулювання підсумків голосування і проведення перевиборів.
Президент Киргизстану відправив у відставку уряд країни і прем'єр-міністра. Також глава країни запровадив на території Бішкека режим надзвичайного стану.
Фото: DPA