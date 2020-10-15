Спікер парламенту Киргизстану відмовився стати в.о. президента

Спікер парламенту Киргизстану відмовився стати в.о. президента

Укрінформ
Спікер парламенту Киргизстану Канат Ісаєв відмовився виконувати обов'язки президента країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє 24.kg.

«З огляду на суспільно-політичну ситуацію та найважливіші завдання, які стоять перед законодавчим органом державної влади зі стабілізації обстановки в країні, я вирішив сконцентрувати свої зусилля безпосередньо на роботі в Жогорку Кенеші (парламенті - ред.). А також у зв'язку з тим, що термін роботи шостого скликання парламенту закінчується, я вважаю для себе неможливим виконання повноважень президента», - йдеться в заяві Каната Ісаєва.

Зазначається, що згідно з Конституцією країни, виконувати обов'язки президента до обрання нового має спікер парламенту.

Раніше сьогодні президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков прийняв рішення піти у відставку на тлі протестів у країні після виборів.

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Як повідомляв Укрінформ, 4 жовтня в Киргизстані пройшли парламентські вибори. За попередніми даними, виборчий поріг подолали чотири політичні сили.

При цьому 10 з 12 опозиційних партій, які програли вибори, відмовилися визнавати попередні результати голосування. Лідер партії "Бір Бол" Алтинбек Сулайманов закликав провести нові вибори без участі партій, пов'язаних з владою.

5 жовтня в столиці Киргизстану та інших містах почалися акції протесту проти результатів парламентських виборів. Учасники вимагали анулювання підсумків голосування і проведення перевиборів.

За даними Міністерства охорони здоров'я Киргизстану, в результаті заворушень на тлі протестів проти результатів парламентських виборів постраждали більш як тисяча людей, одна людина загинула.

Президент Киргизстану відправив у відставку уряд країни і прем'єр-міністра. Також глава країни запровадив на території Бішкека режим надзвичайного стану.

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