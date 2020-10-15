Спікер парламенту Киргизстану відмовився стати в.о. президента

Спікер парламенту Киргизстану Канат Ісаєв відмовився виконувати обов'язки президента країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє 24.kg.

«З огляду на суспільно-політичну ситуацію та найважливіші завдання, які стоять перед законодавчим органом державної влади зі стабілізації обстановки в країні, я вирішив сконцентрувати свої зусилля безпосередньо на роботі в Жогорку Кенеші (парламенті - ред.). А також у зв'язку з тим, що термін роботи шостого скликання парламенту закінчується, я вважаю для себе неможливим виконання повноважень президента», - йдеться в заяві Каната Ісаєва.

Зазначається, що згідно з Конституцією країни, виконувати обов'язки президента до обрання нового має спікер парламенту.

Раніше сьогодні президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков прийняв рішення піти у відставку на тлі протестів у країні після виборів.

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Як повідомляв Укрінформ, 4 жовтня в Киргизстані пройшли парламентські вибори. За попередніми даними, виборчий поріг подолали чотири політичні сили.

При цьому 10 з 12 опозиційних партій, які програли вибори, відмовилися визнавати попередні результати голосування. Лідер партії "Бір Бол" Алтинбек Сулайманов закликав провести нові вибори без участі партій, пов'язаних з владою.

5 жовтня в столиці Киргизстану та інших містах почалися акції протесту проти результатів парламентських виборів. Учасники вимагали анулювання підсумків голосування і проведення перевиборів.

За даними Міністерства охорони здоров'я Киргизстану, в результаті заворушень на тлі протестів проти результатів парламентських виборів постраждали більш як тисяча людей, одна людина загинула.

Президент Киргизстану відправив у відставку уряд країни і прем'єр-міністра. Також глава країни запровадив на території Бішкека режим надзвичайного стану.