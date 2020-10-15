Половина Польщі переходить у «червону зону» через сплеск COVID-19

Від суботи, 17 жовтня, 152 із 314 повітів Польщі буде переведено в червону зону, в якій діятимуть жорсткі обмеження у зв’язку зі сплеском інфікування коронавірусом.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час пресконференції у дистанційному режимі повідомили в четвер прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і глава МОЗ Польщі Адам Недзельський.

“Маємо справу із ситуацією, коли у червоній зоні опинилися 152 повіти, тобто половина Польщі. Це, насамперед, густо заселені повіти, міста і великі міські агломерації. У червоній зоні опинилися 11 воєводських міст”, - заявив міністр Недзельський.

Він додав, що у червоній зоні опиниться понад 70% населення Польщі, зокрема, жителі найбільших міст, включно з Варшавою.

У свою чергу Моравецький поінформував про запровадження нових обмежень у червоній та жовтих зонах і закликав усіх, хто має таку можливість, працювати дистанційно, залишатися вдома і не виходити без потреби на вулицю.

Згідно з новими обмеженнями, які запроваджуватимуться у червоній зоні, школи і виші перейдуть на дистанційне навчання, за винятком проведення практичних занять. Спортивні події відбуватимуться без участі глядачів, культурні події - за участю 25% глядачів, буде призупинено роботу басейнів, аквапарків і фітнес-клубів. З 19 жовтня в червоних зонах вводиться заборона на проведення весільних та інших масових церемоній сімейного характеру, масові зібрання дозволятимуться до 10-ти осіб, а на релігійних відправах зможуть брати участь люди з розрахунку 1 особа на 7 квадратних метрів. У магазинах зможуть перебувати покупці з розрахунку до 5-ти осіб на одну касу, усі гастрономічні заклади можна буде відвідувати лише з 6 по 21-у годину, публічний транспорт має бути заповнений на 50% сидячих місць.

У жовтих зонах діятимуть схожі обмеження. Водночас, дозволятимуться весільні та інші сімейні церемонії до 20 осіб, масові зібрання обмежуватимуться до 25 осіб, у школах і вишах навчання відбуватиметься на змішаній основі.

Міністр Недзельський заявив, що з огляду на різке збільшення кількості інфікованих осіб та людей, які потребують стаціонарного лікування, уряд країни розглядає можливість створення додаткових лікарень передусім у Мазовецькому (Варшава) і Малопольському (Краків) воєводствах.

Як інформувало агентство, за минулу добу в Польщі зафіксовано 8099 нових випадків інфікування коронавірусом, що є найбільший добовим показником у країні від початку пандемії. У польських лікарнях перебуває понад 6,5 тис. інфікованих, підключені до апаратів ШВЛ 508 пацієнтів.

Загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить майже 150 тис. осіб, більше 3,3 тис. померли. Вилікувалися понад 85 тис. осіб.