У Польщі за добу від коронавірусу померли 116 осіб - найбільше з початку пандемії

У Польщі за минулу добу зафіксовано 6526 нових випадків інфікування коронавірусом, померли 116 осіб.

Це є рекордним добовим показником інфікування та смертності в Польщі від початку пандемії COVID-19, інформує у Твіттері МОЗ Польщі.

Як повідомляється, найвища кількість інфікованих спостерігається у Мазовецькому (адміністративний центр Варшава) – 1188 та Малопольському воєводствах (Краків) - 1137.

Mamy 6526 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (1188), małopolskiego (1137), śląskiego (520), wielkopolskiego (508), łódzkiego (405), kujawsko-pomorskiego (356), pomorskiego (344), podkarpackiego (319), dolnośląskiego (315), — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) October 14, 2020

Водночас 11 осіб померли в Польщі безпосередньо від COVID-19, а 105 - від інших хвороб, ускладнених інфекцією COVID-19.

За минулу добу в Польщі проведено майже 44 тис. тестів, від початку пандемії – понад 3,7 млн.

Загальна кількість інфікованих від пандемії в Польщі від початку пандемії становить понад 141 тис., більш як 3,2 тис. померли. Вилікувалися понад 83 тисячі осіб.

У лікарнях Польщі перебувають 6084 особи, підключені до апаратів до ШВЛ 467 осіб.

Попередній добовий рекорд інфікування в Польщі зафіксовано 10 жовтня (5300 осіб), а смертності 8 жовтня (76 осіб).

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 14 жовтня кількість хворих на COVID-19 становить 38 370 434 осіб. 28 853 981 особа одужала, 1 090 921 пацієнт помер.

Загалом коронавірусну інфекцію зафіксували у 213 країнах і територіях.

В Україні станом на 14 жовтня лабораторно підтверджено 276 177 випадки COVID-19, з них за добу – 5 590 нових.

Фото: АА