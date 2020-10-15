У Польщі зафіксували черговий COVID-рекорд - 8 099 випадків за добу

У Польщі за минулу добу зафіксовано 8099 нових випадків інфікування коронавірусом, і це найбільший добовий показник у країні від початку пандемії.

Про це у Твіттері повідомляє МОЗ Польщі, передає кореспондент Укрінформу.

Найбільше нових інфікованих виявлено у Мазовецькому (адміністративний центр Варшава) – 1306 - та Малопольському (Краків) - 1303 - воєводствах.

За останню добу в Польщі помер 91 пацієнт, зокрема семеро - безпосередньо від COVID-19, а 84 - від інших хвороб, ускладнених коронавірусною інфекцією.

За минулу добу в Польщі проведено понад 64 тис. тестів, що є рекордним для країни показником. Загалом від початку пандемії у країні проведено понад 3,8 млн тестів.

Загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить майже 150 тис. осіб, понад 3,3 тис. померли. Вилікувалися понад 85 тис. осіб.

У польських лікарнях перебуває понад 6,5 тис. інфікованих, підключені до апаратів ШВЛ 508 пацієнтів.

Попередній добовий антирекорд щодо кількості інфікованих і смертей від коронавірусу в Польщі зафіксовано 14 жовтня: 6526 та 116 відповідно.

З 10 жовтня вся Польща перебуває в жовтій зоні. Це означає, зокрема, обов’язкове носіння масок у публічних місцях, зокрема і на вулицях, обмеження кількості учасників сімейних святкувань до 75 осіб, масових зібрань – до 150 осіб, у ресторанах і пабах зможе бути одна людина на 4 квадратні метри, культурні події зможуть відбуватися за присутності не більше 25% глядачів у закритих приміщеннях.

Крім того, 32 повіти Польщі і шість міст перебувають у червоній зоні, де діють ще жорсткіші обмеження.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі 38 746 513 осіб захворіли на COVID-19, з них померла 1 096 881 людина, одужали 29 126 752.