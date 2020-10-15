У Нідерландах через сплеск COVID-19 знову закривають заклади харчування

У Нідерландах через сплеск захворюваності на коронавірусну хворобу запроваджено додаткові заходи, які наберуть чинності 14 жовтня о 22:00.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, мають бути закриті заклади харчування за виключенням тих, що у готелях і аеропортах. Дозволено лише видачу замовлень на винос.

Після 20:00 не продаватимуть алкоголь та легкі наркотики після, щоб люди не влаштовували вечірок. Масковий режим у громадських місцях і транспорті стає обов’язковим для осіб, старших 13 років. Командними видами спорту дозволено займатись лише особам, старшим 18 років, не більше 4 осіб одночасно.

Громадян закликають працювати з дому та не подорожувати без вагомої причини.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах 13 жовтня було зафіксовано 7393 нових випадки COVID-19. За минулий тиждень кількість підтверджених випадків зросла на 60%. Більшість випадків було зареєстровано в Амстердамі, Роттердамі та Гаазі.

У світі станом на ранок 14 жовтня кількість хворих на COVID-19 становить 38 370 434 осіб. 28 853 981 особа одужала, 1 090 921 пацієнт помер.

Загалом коронавірусну інфекцію зафіксували у 213 країнах і територіях.

Фото: АА