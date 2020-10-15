Іран встановив антирекорд зі смертності від COVID-19

Упродовж минулої доби від COVID-19 в Ірані померли 279 осіб, що стало найвищим показником для країни від початку пандемії.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа із посиланням на речницю міністерства охорони здоров’я Ірану.

Зазначається, що станом на середу на території Ірану залишалося 98 388 активні випадки COVID-19, з них 4830 було виявлено протягом останньої доби. До лікарень потрапило 2237 хворих.

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Загалом від початку пандемії COVID-19 забрав життя 29 349 тисяч жителів Ірану. Досі у важкому стані в лікарнях залишається 4609 пацієнтів.

Фото: АА