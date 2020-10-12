В Ірані за добу померли найбільше людей від початку пандемії

Кількість смертельних випадків через COVID-19 в Ірані зросла за останню добу на 272, що є максимальним показником із початку пандемії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє IRNA із посиланням на главу департаменту зі зв’язків із громадськістю Міністерства охорони здоров’я країни Сіму Садат Ларі.

«За минулі 24 години в Ірані померли 272 пацієнти, а загальна кількість летальних випадків досягла 28 816», - заявила вона.

Кількість нових випадків зараження коронавірусом у країні становила 4 206, а загальна кількість інфікованих - 504 281.

Максимальний показник добового приросту інфікованих був зафіксований 9 жовтня — 4 392.

Попередній антирекорд за кількістю летальних випадків зафіксований 11 жовтня — 251.

За даними міністерства, всього в країні одужала 409 121 особа.

Як відомо, 19 вересня голова штабу з протидії поширенню вірусу в столичній провінції Тегеран Аліреза Залі заявив, що на її території почалася «третя хвиля поширення інфекції». Із жовтня влада столиці ухвалила рішення закрити ресторани, мечеті, спортивні клуби, перукарні і музеї на тлі нової хвилі захворювання.

Наразі в Ірані поновилося зростання кількості випадків зараження. Відносне падіння показників спостерігалося наприкінці літа: 31 серпня добовий приріст захворюваності впав до мінімуму за останні тижні — 1 642. Після цього кількість нових інфікованих знову почала зростати і останні 13 днів перевищувала позначку в 3,5 тис. осіб на добу. Офіційно про початок другої хвилі поширення коронавірусу в Ірані було оголошено 15 липня.

Фото: FNA