Президент Ірану пропустив засідання уряду через побоювання заразитися COVID-19 - ЗМІ
Укрінформ
Президент Ірану Хасан Рухані не прийшов на засідання уряду, аби не наражатися на ризик інфікування коронавірусом.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Al Arabiya.
У вівторок, 6 жовтня, Рухані мав відвідати засідання уряду, на якому головував Мохаммед Багер Галибаф - спікер іранського парламенту.
Як зазначається, Рухані скасував свою участь у заході, коли дізнався, що Галибаф напередодні, під час візиту до лікарні, мав контакт з особами, інфікованими коронавірусом.
5 жовтня міністерство охорони здоров'я Ірану заявило, що кількість нових випадків COVID-19 та смертність від коронавірусу сягнули рекордних рівнів.
За останніми даними порталу Worldometer, в Ірані підтверджено 479 825 випадкі зараження коронавірусом, у тому числі 27 419 летальних.
Фото: АА