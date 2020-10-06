В Ірані за добу - найбільше випадків коронавірусу від початку пандемії

Протягом останніх 24 годин Іран зареєстрував рекордну кількість нових випадків коронавірусної хвороби - 4 151.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на іранське Міністерство охорони здоров'я.

Загальна кількість виявлених випадків хвороби в країні зросла до 479 825.

Речниця міністерства Сіма Садат Ларі заявила, що протягом останніх 24 годин в Ірані померли 227 пацієнтів з коронавірусом, що збільшує загальну кількість зафіксованих летальних випадків до 27 419.

Читайте також: У Польщі за добу померли найбільше інфікованих від початку пандемії

Як повідомлялося, станом на ранок 6 жовтня у світі зафіксовано 35 701 674 випадки коронавірусу, зокрема 1 045 953 летальні випадки та 26 870 533 випадки одужання.

Фото: mehrnews.com