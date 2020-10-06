У Польщі за добу померли найбільше інфікованих від початку пандемії

У Польщі за минулу добу померли 58 осіб, інфікованих коронавірусом, що є найвищим показником від початку пандемії.

Як передає Укрінформ, про це інформує у Твіттері МОЗ Польщі.

“У зв’язку з COVID-19 померли дві особи... Через дію COVID-19 разом із супутніми хворобами померли 56 осіб”, - повідомило МОЗ Польщі.

Загалом за минулу добу у Польщі зафіксовано 2236 нових випадків інфікування COVID-19, найбільше у Мазовецькому воєводстві (центр - Варшава) - 318 і Малопольському (Краків) – 268.

Загальна кількість інфікованих коронавірусом в Польщі зросла до 104,3 тис., а померлих – до понад 2,7 тисячі. Водночас на сьогодні понад 74,1 тис. людей одужали. У польських шпиталях через COVID-19 перебувають понад 3,7 тис. людей, підключеними до апаратів ШВЛ є 263 людини.

За минулу добу в Польщі виконано 24 тис. тестів на виявлення коронавірусу, а від початку пандемії – майже 3,5 млн.