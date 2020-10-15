COVID-19 вдарить по німецькій економіці більше, ніж очікувалося - експерти

Пандемія коронавірусу вдарить по німецькій економіці болючіше, ніж прогнозувалося раніше.

Нові розрахунки представив 14 жовтня директор Інституту світової економіки м. Кіль (IfW) Штефан Кутс, передає власний кореспондент Укрінформу.

За його словами, експерти IfW виходять з того, що ВВП Німеччини цього року скоротиться на рекордні з кінця Другої світової війни 5,4% (при цьому федеральний уряд припускає можливість падіння на 5,8%). У попередньому, весняному прогнозі, зробленому на початку квітня, Інститут очікував мінус 4,2%.

Утім, уже наступного року можливе швидке, на 4,7% зростання, за V-образним сценарієм. Це більш обережний прогноз, ніж навесні, коли говорили про 5,8% зростання. Причина – невизначеність з тим, як буде розвиватися ситуація з COVID-19. За будь-яких умов повернення до докризового рівня не варто очікувати раніше кінця 2021 року, констатував Кутс.

У 2022 році прогнозується зростання ВВП на 2,7%.

Як повідомлялося, станом на 14 жовтня у світі зареєстровано 38 449 404 випадки коронавірусу, із них 1 092 251 летальний.