COVID-19 вдарить по німецькій економіці більше, ніж очікувалося - експерти
Нові розрахунки представив 14 жовтня директор Інституту світової економіки м. Кіль (IfW) Штефан Кутс, передає власний кореспондент Укрінформу.
За його словами, експерти IfW виходять з того, що ВВП Німеччини цього року скоротиться на рекордні з кінця Другої світової війни 5,4% (при цьому федеральний уряд припускає можливість падіння на 5,8%). У попередньому, весняному прогнозі, зробленому на початку квітня, Інститут очікував мінус 4,2%.
Утім, уже наступного року можливе швидке, на 4,7% зростання, за V-образним сценарієм. Це більш обережний прогноз, ніж навесні, коли говорили про 5,8% зростання. Причина – невизначеність з тим, як буде розвиватися ситуація з COVID-19. За будь-яких умов повернення до докризового рівня не варто очікувати раніше кінця 2021 року, констатував Кутс.
У 2022 році прогнозується зростання ВВП на 2,7%.
Як повідомлялося, станом на 14 жовтня у світі зареєстровано 38 449 404 випадки коронавірусу, із них 1 092 251 летальний.