Канадська опозиція хоче більше підтримки для України

Канада має максимально застосовувати наявні санкційні інструменти для покарання росіян за агресію проти України та отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Про це заявив депутат від опозиційної Консервативної партії Канади й тіньовий міністр оборони Джеймс Безан, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Канада може й має робити більше для притягнення до відповідальності російських посадовців за військову агресію в Україні. Максимально повинен використовуватися канадський закон про санкції Магнітського, в тому числі коли йдеться про притягнення до справедливості відповідальних за отруєння лідера російської опозиції Олексія Навального. Ці грубі та постійні порушення прав людини не можна залишати безкарними”, - сказав Безан.

Він також привітав українців із Днем захисника Вітчизни.

“Я дякую усім, хто стояв на передовій, протестував на Майдані та підтримував демократію й верховенство права. Вони - справжні захисники України. Канадські консерватори гордо підтримують їх, у той час, як вони стикаються із все більшими загрозами суверенітету й свободі з боку Путіна та його кремлівських посіпак”, - зазначив депутат.

Безан також подякував канадським військовим, які в рамках операції UNIFIER з 2015 року навчають українських воїнів навичкам сучасного бою. “Оскільки російська агресія за вказівкою Володимира Путіна триває, Україна потребує міцної міжнародної підтримки від союзників”, - підсумував він.

Як повідомлялося, спланована збройна агресія Росії проти України розпочалася 20 лютого 2014 року з військової операції збройних сил РФ із захоплення частини території України – Кримського півострова. Згодом російські регулярні війська та керовані РФ бойовики окупували окремі райони Донецької та Луганської областей України.