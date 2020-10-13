Норвегія звинувачує Росію у кібератаці на парламентську пошту

У МЗС Норвегії повідомили, що за кібератакою, яка відбулася у серпні, на парламент країни стоїть РФ.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба МЗС Норвегії.

24 серпня норвезький парламент повідомив, що його систему електронного листування було зламано.

"На основі інформації, яку має уряд, на наш погляд, Росія несе відповідальність за цю акцію", - сказала міністр закордонних справ Норвегії Іне Еріксен Серейде.

За словами Серейде, кібератака на парламент — “це дуже серйозний інцидент, котрий зачепив наш найважливіший демократичний інститут".

Вона додала, що наразі Норвезька служба національної безпеки та розвідка працюють над вирішенням ситуації.

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Як повідомлялося, 1 вересня парламент Норвегії заявив, що став ціллю кібератаки впродовж останнього тижня. Електронні скриньки кількох депутатів та працівників парламенту були зламані. Особи хакерів наразі не встановлені.

Для протидії кібернападу залучили Норвезьку службу національної безпеки.