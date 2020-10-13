У Росії за добу - найбільша кількість випадків COVID-19 з початку пандемії

Протягом минулої доби в Російській Федерації виявлено 13 690 нових випадків зараження коронавірусом, і це найбільша кількість з початку пандемії.

Як передає кореспондент Укрінформу, це випливає з інформації на сайті стопкоронавірус.рф.

Попередні максимуми в РФ були зафіксовані 9, 10, 11 жовтня, до того - 11 травня.

Таким чином, на цей час загальна кількість інфікованих зросла в РФ до 1 318 783-ох.

Найбільше нових випадків COVID-19 за добу виявлено в Москві - 4618, при цьому в Санкт-Петербурзі - 557, в Московській області - 420, в Ростовській - 277, в Нижньогородській - 274.

У понеділок в РФ померли 240 пацієнтів з COVID-19 - це максимальний показник за весь час пандемії, а загалом з початку епідемії кількість летальних випадків становить 22 834. Одужали в країні 1 027 348 людини, за добу - 7443 пацієнти.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 38 098 467 випадків коронавірусу, зокрема 1 086 412 летальних, одужали 28 635 678 людей.