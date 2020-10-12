Росія «дзеркально» вислала двох болгарських дипломатів

МЗС РФ у рамках заходів оголосило персонами нон-грата двох співробітників посольства Болгарії у Москві.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті російського відомства.

«12 жовтня посол Болгарії А.Кристін був запрошений до МЗС Росії, де йому вручили ноту міністерства про оголошення двох співробітників посольства Болгарії у Москві "persona non grata"», - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у МЗС РФ, цей крок є відповідним «дзеркальним» заходом на рішення влади Болгарії вислати з країни у вересні двох заступників Торговельного представника Росії в Софії.

Як повідомляв Укрінформ, 23 вересня Болгарія оголосила двох російських дипломатів персонами нон-грата.

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Раніше МВС Болгарії отримало листа від прокуратури з інформацією про шпигунську діяльність цих осіб. Під час досудового розслідування було встановлено, що в період з 2016 року і дотепер двоє громадян Російської Федерації збирали інформацію про плани модернізації болгарської армії та підтримку технічної придатності військової техніки.

У січні 2020 року болгарська прокуратура обвинуватила першого секретаря посольства і співробітника Торговельного представництва Росії у шпигунстві. Дипломатів видворили з країни.