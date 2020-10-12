Росія «дзеркально» вислала двох болгарських дипломатів
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті російського відомства.
«12 жовтня посол Болгарії А.Кристін був запрошений до МЗС Росії, де йому вручили ноту міністерства про оголошення двох співробітників посольства Болгарії у Москві "persona non grata"», - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у МЗС РФ, цей крок є відповідним «дзеркальним» заходом на рішення влади Болгарії вислати з країни у вересні двох заступників Торговельного представника Росії в Софії.
Як повідомляв Укрінформ, 23 вересня Болгарія оголосила двох російських дипломатів персонами нон-грата.
Раніше МВС Болгарії отримало листа від прокуратури з інформацією про шпигунську діяльність цих осіб. Під час досудового розслідування було встановлено, що в період з 2016 року і дотепер двоє громадян Російської Федерації збирали інформацію про плани модернізації болгарської армії та підтримку технічної придатності військової техніки.
У січні 2020 року болгарська прокуратура обвинуватила першого секретаря посольства і співробітника Торговельного представництва Росії у шпигунстві. Дипломатів видворили з країни.