Трамп вирушає у виборчий тур чотирма штатами
Як повідомляє The Hill, на початку чотириденного туру Трамп відвідає Флориду, передає Укрінформ.
"Трамп матиме чотири виступи на мітингах, що організовуватимуться в аеропортах, починаючи зі Сенфорда (штат Флорида) в понеділок. Після цього він вирушить до Джонстауна (Пенсильванія), Де-Мойна (Айова) та Грінвілля (Північна Кароліна)", - зазначається в повідомленні.
Таким чином, Трамп намагається наздогнати свого суперника Байдена, який останнім часом суттєво випереджає його в рейтингах підтримки виборців.
Соціологічні опитування демонструють напружені перегони між Трампом і Байденом у Флориді, Північній Кароліні та Айові. Тим часом у Пенсильванії кандидат від демократів випереджає главу Білого дому із двозначним показником.
У 2016 році Трамп здобув перемогу в усіх чотирьох штатах, де зараз намагається відновити свій авторитет.
Як повідомляв Укрінформ, Дональд Трамп ще під час лікування поривався продовжувати виборчу кампанію, і в суботу провів тисячний мітинг на Південній галявині Білого дому.
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