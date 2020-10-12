Трамп вирушає у виборчий тур чотирма штатами

Президент США розпочинає виборчий тур по чотирьох штатах, хоча лікарі офіційно не підтвердили, що він вже не є переносником коронавірусу.

Як повідомляє The Hill, на початку чотириденного туру Трамп відвідає Флориду, передає Укрінформ.

"Трамп матиме чотири виступи на мітингах, що організовуватимуться в аеропортах, починаючи зі Сенфорда (штат Флорида) в понеділок. Після цього він вирушить до Джонстауна (Пенсильванія), Де-Мойна (Айова) та Грінвілля (Північна Кароліна)", - зазначається в повідомленні.

Таким чином, Трамп намагається наздогнати свого суперника Байдена, який останнім часом суттєво випереджає його в рейтингах підтримки виборців.

Соціологічні опитування демонструють напружені перегони між Трампом і Байденом у Флориді, Північній Кароліні та Айові. Тим часом у Пенсильванії кандидат від демократів випереджає главу Білого дому із двозначним показником.

У 2016 році Трамп здобув перемогу в усіх чотирьох штатах, де зараз намагається відновити свій авторитет.

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Як повідомляв Укрінформ, Дональд Трамп ще під час лікування поривався продовжувати виборчу кампанію, і в суботу провів тисячний мітинг на Південній галявині Білого дому.

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