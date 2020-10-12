У Трампа наполягають на другому турі дебатів

Передвиборча кампанія США Дональда Трампа на другий термін наполягає на проведенні дебатів 15 жовтня в очному форматі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

«Вони (лікарі - ред.) сказали, що він більше не становить ризику передачі вірусу, тому було б непогано, якби комісія повернула дебати в графік", - заявив представник Білого дому Брайан Моргенстерн.

У п'ятницю комісія з президентських дебатів США вирішила скасувати другий раунд теледебатів, які були призначені на 15 жовтня, через коронавірус у Трампа. Можливість проведення дебатів в онлайн-режимі американський лідер відхилив.

Як повідомлялося, президент США заявив про позитивний тест на коронавірус у ніч на 3 жовтня. Потім протягом кількох днів він проходив інтенсивну терапію із застосуванням експериментальних ліків у військовому госпіталі Уолтер Рід.

Лікар президента Шон Конлі заявив 8 жовтня, що лікування Трампа завершено.

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