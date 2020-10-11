Трамп уперше після лікарні виступив перед прибічниками

Чинний президент США зібрав велелюдний натовп перед Білим домом – лише на дев'ятий день після того, як стало відомо, що в нього виявили COVID-19.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на The Hill, Трамп виступив із 15-хвилинною промовою перед прихильниками, зробивши акцент на обіцянках для афро- та латиноамериканців.

"Трамп намагався відвернути чорношкірих виборців, а також латиноамериканців від підтримки Байдена", - зазначається в повідомленні.

Американський лідер, зокрема, поставив під сумнів визначення "мирних протестів", коли говорив про марші проти расизму які нещодавно охопили країну.

"Будинки, церкви та бізнес чорношкірих і латиноамериканських американців були сплюндровані. І ви знаєте, що вони були понищені та спалені лівими фанатиками – дуже поганими людьми", - наголосив Трамп.

За його словами, це були навмисні дії, проте Джо Байден називає цих людей "мирними протестувальниками".

Водночас Трамп пообіцяв, що поверне робочі місця "в такій кількості, якої ще ніхто не бачив", а також збільшить фінансові надходження громадам чорношкірих та латиноамериканців.

Крім того, господар Білого дому висловив упевненість, що його адміністрація ефективно впорається з економічними наслідками епідемії коронавірусу.

"Я хочу, аби ви знали, що наша держава переможе цей страшний китайський вірус, як ми його називаємо. Ми розробляємо найкращі методи терапії та ліки, ми лікуємо хворих і ми одужаємо", - додав Трамп.

Він також пообіцяв, що вакцина від коронавірусу буде випущена в "рекордні терміни".

Як повідомлялося, наприкінці минулого тижня у президента та першої леді США виявили коронавірус. Дональд Трамп провів три доби в військовому шпиталі, де отримав експериментальні коктейлі з ліків.

Фото: The White House