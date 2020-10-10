Трамп збирає тисячний мітинг на галявині Білого дому – ЗМІ
При цьому, як зазначає CNN, досі неясно, чи залишається Дональд Трамп носієм вірусу, передає Укрінформ.
"Президент Дональд Трамп відновить публічні заходи в суботу, чим знову створить потенційну загрозу для інших життів", - зазначає телеканал.
Як уточнюється, Трамп збирає після обіду в Білому домі тисячі гостей – і це лише через дев'ять днів після того, як він оголосив про свій діагноз COVID-19.
Планується, що президент виступить із промовою з балкона Білого дому. Це є одним із останніх підтверджень того, що його помічники та лікарі не дотримуються вказівок щодо охорони здоров'я.
Напередодні Трамп заявив у інтерв'ю Fox News, що він, можливо, заразився вірусом на одній з останніх подій у Білому домі. Причому досі невідомо, чи є Трамп носієм інфекції.
"Я пройшов повторне тестування і знаю, що потрапив або в нижню частину шкали, або є незаразним", - зазначив президент в інтерв'ю Fox News.
Як повідомляв Укрінформ, президент США лише в понеділок повернувся з військового шпиталю, де пройшов три дні інтенсивної терапії від COVID-19. У четвер лікар Трампа Шон Конлі заявив, що президент пройшов весь курс лікування. Натомість він не повідомив, чи має глава Білого дому негативний тест на наявність коронавірусу в організмі.
Фото: The White House