У Мінську закрили дві станції метро через протести

У столиці Білорусі Мінську, де в понеділок проходить антиурядовий марш пенсіонерів, закрили станцію метро Площа Якуба Коласа.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється в Телеграмі Мінського метрополітену.

"12 жовтня о 17.05, з метою забезпечення безпеки пасажирів, на вхід і вихід закрито станцію метро Площа Якуба Коласа. Потяги йдуть без зупинки на цій станції", - йдеться у повідомленні.

За інформацією TUT.by, туди дійшла колона пенсіонерів. Вони скандують "Це наше місто".

Також повідомляється, що під час маршу пенсіонерів силовики заблокували проспект Незалежності в Мінську в обидва боки. Через це на навколишніх вулицях утворилися величезні пробки.

Крім того, з'явилася інформація про закриття в Мінську станції метро "Академія наук".

Раніше повідомлялося, що 12 жовтня в Мінську і ряді інших міст Білорусі проходять марші пенсіонерів проти уряду країни. Силовики затримують учасників акції і журналістів. Точна кількість затриманих не повідомляється.

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У Білорусі вже два місяці тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після чого Тихановська була змушена виїхати до Литви.

Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня "вступив" на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 12 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

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Під час недільних акцій протесту в різних містах країни, за даними МВС Білорусі, було затримано 713 осіб.

Фото: Радіо Свобода