Баку заявляє про обстріли після перемир’я, Єреван спростовує

За словами посла Азербайджанської Республіки в Україні Ельміри Ахундової, з моменту укладеного в Москві перемир'я щодо Нагірного Карабаху між Азербайджаном і Вірменією в місті Гянджі загинули вже 11 осіб.

Про це йдеться в зверненні посла до жіночих і правозахисних організацій України, що знаходиться в розпорядженні Укрінформу.

«Лише за першу ніч після оголошеного в Москві перемир'я в результаті ракетного обстрілу озброєними силами Вірменії міста Гянджі, розташованого далеко за межами прифронтової зони, загинули 11 осіб. Серед них 4 жінки. Поранено 34 мирних жителі, 16 з них - жінки, 6 - малолітні діти», - йдеться в документі.

За інформацією посла, загалом з початку ескалації конфлікту в Нагірному Карабасі, починаючи з 27 вересня, в мирних містах і селах Азербайджану загинуло понад 40 осіб, 205 отримали поранення.

Зі свого боку, міністерство оборони Вірменії спростувало заяву Баку про обстріл з вірменської території міста Гянджа.

Як повідомлялося раніше, міністри закордонних справ Вірменії, Азербайджану та Росії Зограб Мнацаканян, Джейхун Байрамов і Сергій Лавров за підсумками переговорів у Москві щодо Нагірного Карабаху досягли домовленості про припинення вогню з 12:00 10 жовтня.

Вірменія і Азербайджан вранці 27 вересня розпочали бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і в провокуванні насильства. Обидві країни оголосили військовий стан і мобілізацію. Бойові дії спричинили військові втрати з обох боків і численні жертви серед мирного населення.

Україна закликала сторони врегулювати конфлікт із дотриманням принципу територіальної цілісності держав.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах спалахнув в 1988 році. У 1994-му - після шести років війни - був підписаний Бішкекський протокол, згідно з яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", проте Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.