У Китаї на COVID-19 протестують дев'ятимільйонне місто

У китайському місті Ціндао за п’ять днів зроблять тести на COVID-19 усім 9 мільйонам жителів через виявлені 12 нових випадків коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC із посиланням на місцеву владу.

Випадки зараження пов’язують із місцевою лікарнею, яка приймає пацієнтів із коронавірусом, що прибули з-за кордону. Зокрема, там було виявлено шість симптомних і шість безсимптомних заражень на COVID-19.

Раніше у травні влада китайського міста Ухань, яке стало епіцентром глобальної пандемії, проводила тестування усіх 11 млн жителів за 10 днів.

Як свідчать дані Worldometer, станом на ранок 12 жовтня в світі зареєстровано 37 748 234 випадки коронавірусу, зокрема 1 081 443 летальні та 28 350 523 випадки одужання. У Китаї за сьогодні зареєстрували 21 новий випадок захворювання.

Фото: BARCROFT MEDIA