Від багатших – біднішим: Китай приєднався до ініціативи щодо COVID-вакцини

Китай приєднався до фінансової ініціативи COVAX зі створення і забезпечення людства вакциною проти коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ABC-News.

За словами речниці міністерства закордонних справ країни Хуа Чунін, Китай зробив цей крок «для забезпечення справедливого розподілу вакцин, особливо в країнах, що розвиваються», і сподівається, що й інші більш розвинені країни приєднаються і підтримають COVAX.

Точні умови угоди поки що не ясні, як і те, який саме внесок Китай має намір зробити в програму.

Ініціатива COVAX розроблена таким чином, щоб багатші країни погоджувалися купувати потенційні вакцини від коронавірусу і допомагати фінансувати доступ до них для бідніших країн. Адміністрація Дональда Трампа в США відмовилася приєднатися до альянсу.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі налічується 36 753 910 випадків COVID-19, зокрема 1 066 856 летальних, одужали 27 667 554 людини.