ЄС закликає Вірменію та Азербайджан припинити вогонь і повернутися до перемовин

Домовленість між Вірменією та Азербайджаном щодо гуманітарного припинення вогню у Нагірному Карабасі є важливим кроком до деескалації конфлікту.

Як передає Укрінформ, таку заяву зробив президент Європейської Ради Шарль Мішель у мережі Твітер.

"Гуманітарне припинення вогню між Вірменією та Азербайджаном є важливим кроком до деескалації. Я закликаю сторони дотримуватися режиму припинення вогню та уникати подальшого насильства та не піддавати ризику цивільних осіб", - написав Мішель.

Він наголосив, що переговори між Баку та Єреваном повинні відновитися без зволікань та попередніх умов.

Як повідомлялося, міністри закордонних справ Вірменії, Азербайджану та РФ Зограб Мнацаканян, Джейхун Байрамов та Сергій Лавров у ніч проти 10 жовтня ухвалили спільний документ щодо Нагірного Карабаху за підсумками переговорів у Москві, які тривали понад десять годин.

За словами Лаврова, досягнуто домовленості про припинення вогню з 12:00 10 жовтня.

Вірменія й Азербайджан вранці 27 вересня розпочали бойові дії у Нагірному Карабаху, звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій та провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан та мобілізацію. Бойові дії призвели до військових втрат з обох сторін та численних жертв серед мирного населення.

Україна закликала сторони врегулювати конфлікт з дотриманням принципу територіальної цілісності держав.

Конфлікт між Азербайджаном та Вірменією через Нагірний Карабах спалахнув 1988 року. У 1994-му був підписаний Бішкекський протокол, згідно з яким Азербайджан та Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", але Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.