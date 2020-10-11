COVID-19 у Росії: виявили понад 13 000 нових хворих – найбільше з початку пандемії

У Росії за минулу добу виявлено 13 442 нові випадки зараження коронавірусом, і це найбільша кількість з початку пандемії.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це йдеться в інформації на сайті стопкоронавирус.рф.

Останні максимуми у РФ було зафіксовано 9 жовтня (11 969) і 10 жовтня (12 673), до цього - 11 травня.

Таким чином, на сьогодні загальна кількість інфікованих зросла у РФ до 1 291 687.

Найбільше нових випадків COVID-19 за добу виявлено у Москві - 4501, а також Петербурзі - 528 і Московській області - 419.

Померло у суботу в РФ 146 пацієнтів з COVID-19, всього з початку епідемії число летальних випадків склало 22 471. Одужали в країні 1 016 120 осіб, за добу - 4209 пацієнтів.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 37 506 939 випадків коронавірусу, зокрема 1 078 007 летальних, одужали 28 147 462 особи.