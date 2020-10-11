У Хабаровську люди знову вийшли на площі - після силового розгону напередодні

У Хабаровську 93-й день акцій на підтримку арештованого Сергія Фургала: люди вийшли до будівлі регіонального уряду після силового розгону ОМОНу напередодні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DVHUB.RU.

На площі близько 500 осіб.

Люди прийшли з прапорами Хабаровського краю. У деяких в руках плакати і фотографії з Сергієм Фургалом.

Переважна більшість тих, хто прийшов сьогодні на мітинг - це жінки похилого віку.

Люди по черзі беруть мікрофон і висловлюються. Багато хто незадоволений тим, що уряд Росії допомагає не жителям своєї країни.

Люди пропонують поліцейським взяти мікрофон і пояснити, чому вони стоять по той бік, а не з народом. Один з хабаровчан згадав, що у них скасували далекосхідні надбавки, зробивши їх преміями, через які вони тепер і стоять на мітингах.

Російський ЗМОП розігнав акцію в 92-й день протестів у Хабаровську на підтримку Сергія Фургала. Повідомляється про десятки затриманих, побиття і катування.

Поліція затримала близько 40 осіб, у тому числі координатора хабаровського штабу Олексія Ворсіна.

Нагадаємо, 9 липня в Хабаровську затримали губернатора краю Сергія Фургала, який очолював регіон з осені 2018 року. Його звинуватили в організації вбивств і замахів на підприємців у 2004-2005 роках, після чого відправили до Москви й заарештували. Очільник краю ці звинувачення заперечує.

Місцеві жителі впевнені в політичному підгрунті кримінального переслідування Фургала.

З 11 липня у Хабаровську та інших містах краю, всього Далекого Сходу тривають мітинги на підтримку Фургала.

фото: DVHUB.RU