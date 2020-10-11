У Хабаровську люди знову вийшли на площі - після силового розгону напередодні
Як передає Укрінформ, про це повідомляє DVHUB.RU.
На площі близько 500 осіб.
Люди прийшли з прапорами Хабаровського краю. У деяких в руках плакати і фотографії з Сергієм Фургалом.
Люди пропонують поліцейським взяти мікрофон і пояснити, чому вони стоять по той бік, а не з народом. Один з хабаровчан згадав, що у них скасували далекосхідні надбавки, зробивши їх преміями, через які вони тепер і стоять на мітингах.
Російський ЗМОП розігнав акцію в 92-й день протестів у Хабаровську на підтримку Сергія Фургала. Повідомляється про десятки затриманих, побиття і катування.
Поліція затримала близько 40 осіб, у тому числі координатора хабаровського штабу Олексія Ворсіна.
Нагадаємо, 9 липня в Хабаровську затримали губернатора краю Сергія Фургала, який очолював регіон з осені 2018 року. Його звинуватили в організації вбивств і замахів на підприємців у 2004-2005 роках, після чого відправили до Москви й заарештували. Очільник краю ці звинувачення заперечує.
Місцеві жителі впевнені в політичному підгрунті кримінального переслідування Фургала.
З 11 липня у Хабаровську та інших містах краю, всього Далекого Сходу тривають мітинги на підтримку Фургала.
фото: DVHUB.RU