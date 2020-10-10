У Хабаровську ОМОН розігнав мітинг на підтримку Фургала, десятки затриманих
Як передає Укрінформ, про це повідомляють російські ЗМІ. Представник хабаровського штабу Олексія Навального Андрій Пастухов розповів «Інтерфаксу», що поліція затримала близько 40 осіб, у тому числі координатора хабаровського штабу Олексія Ворсіна.
Правозахисний портал «ОВД-Інфо» пише, що серед затриманих як мінімум двоє журналістів.
Неузгоджена з владою акція протесту почалася близько полудня (о п'ятій ранку за Києвом) на площі Леніна біля будівлі крайового уряду. У мерії Хабаровська оцінили кількість учасників у 500 осіб, представники опозиції - в одну тисячу людей. Протестувальники близько півгодини скандували гасла на підтримку Фургала, після чого пройшли маршем по проїжджій частині центральних вулиць Хабаровська і повернулися до будівлі уряду.
"Омонівці" кинулися розганяти протестувальників після того, як демонстранти почали зводити намети біля будівлі регіонального уряду. Поліцейські попередньо вимагали прибрати намети і в разі відмови пригрозили застосувати силу. Через декілька хвилин з будівлі уряду вийшли бійці ЗМОПу й розпочали затримання.
Під час розгону мітингу постраждали декілька людей. Одна жінка впала на землю, за непідтвердженими даними, у неї черепно-мозкова травма. Ще одній людині зламали носа. "Омонівці" побили власника «Фургаломобіля» Андрія Маклигіна кийками по голові. Двоє затриманих підлітків повідомили штабу Навального про побиття і катування: їх «поставили на коліна в кут, знущалися, скручували руки, вдарили в око».
Місцевий новинний портал DVhab.ru називає подію найжорсткішим розгоном за час протестів у Хабаровську.
Як повідомлялося, 9 липня в Хабаровську затримали губернатора краю Сергія Фургала, який очолював регіон з осені 2018 року. Його звинуватили в організації вбивств і замахів на підприємців у 2004-2005 роках, після чого відправили до Москви й заарештували. Очільник краю ці звинувачення заперечує.
Місцеві жителі впевнені в політичному підгрунті кримінального переслідування Фургала.
З 11 липня у Хабаровську та інших містах краю, всього Далекого Сходу тривають мітинги на підтримку Фургала.