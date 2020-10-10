У Хабаровську ОМОН розігнав мітинг на підтримку Фургала, десятки затриманих

Російський ЗМОП розігнав акцію в 92-й день протестів у Хабаровську на підтримку Сергія Фургала. Повідомляється про десятки затриманих, побиття і катування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють російські ЗМІ. Представник хабаровського штабу Олексія Навального Андрій Пастухов розповів «Інтерфаксу», що поліція затримала близько 40 осіб, у тому числі координатора хабаровського штабу Олексія Ворсіна.

Правозахисний портал «ОВД-Інфо» пише, що серед затриманих як мінімум двоє журналістів.

Неузгоджена з владою акція протесту почалася близько полудня (о п'ятій ранку за Києвом) на площі Леніна біля будівлі крайового уряду. У мерії Хабаровська оцінили кількість учасників у 500 осіб, представники опозиції - в одну тисячу людей. Протестувальники близько півгодини скандували гасла на підтримку Фургала, після чого пройшли маршем по проїжджій частині центральних вулиць Хабаровська і повернулися до будівлі уряду.

"Омонівці" кинулися розганяти протестувальників після того, як демонстранти почали зводити намети біля будівлі регіонального уряду. Поліцейські попередньо вимагали прибрати намети і в разі відмови пригрозили застосувати силу. Через декілька хвилин з будівлі уряду вийшли бійці ЗМОПу й розпочали затримання.

Під час розгону мітингу постраждали декілька людей. Одна жінка впала на землю, за непідтвердженими даними, у неї черепно-мозкова травма. Ще одній людині зламали носа. "Омонівці" побили власника «Фургаломобіля» Андрія Маклигіна кийками по голові. Двоє затриманих підлітків повідомили штабу Навального про побиття і катування: їх «поставили на коліна в кут, знущалися, скручували руки, вдарили в око».

Місцевий новинний портал DVhab.ru називає подію найжорсткішим розгоном за час протестів у Хабаровську.

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Як повідомлялося, 9 липня в Хабаровську затримали губернатора краю Сергія Фургала, який очолював регіон з осені 2018 року. Його звинуватили в організації вбивств і замахів на підприємців у 2004-2005 роках, після чого відправили до Москви й заарештували. Очільник краю ці звинувачення заперечує.

Місцеві жителі впевнені в політичному підгрунті кримінального переслідування Фургала.

З 11 липня у Хабаровську та інших містах краю, всього Далекого Сходу тривають мітинги на підтримку Фургала.