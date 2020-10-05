У Росії затримали сина арештованого хабаровського ексгубернатора Фургала

Сина ексгубернатора Хабаровського краю РФ Сергія Фургала Антона було затримано правоохоронними органами РФ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє в Фейсбуці російський опозиціонер Дмитро Гудков.

«У Хабаровську викрали сина Сергія Фургала, Антона. Викрадено силовиками, які, судячи з усього, мають намір обвинуватити його в організації протестних акцій ... Проблема в тому, що зараз його не може знайти ніхто: люди об'їхали всі поліцейські дільниці міста - і там його немає », - пише Гудков.

За відомостями ЗМІ, Антона Фургала було затримано за адміністративною статтею про порушення порядку організації мітингу.

Сергій Фургал є відомим в Хабаровському краї підприємцем. У вересні 2018 року у другому турі виборів губернатора краю він з великою перевагою випередив представника "Єдиної Росії", чинного тоді губернатора В'ячеслава Шпорта.

9 липня 2020 року Фургала було затримано за обвинуваченням в організації вбивств бізнесменів на початку 2000-х років і доставлений до Москви.

З того часу в Хабаровську не припиняються акції на захист Фургала. Жителів Хабаровська підтримали жителі ряду інших міст Далекого Сходу.

Однак президент РФ Володимир Путін 20 липня відсторонив чиновника з посади "у зв'язку з втратою довіри". Т.в.о. губернатора був призначений депутат Держдуми від ЛДПР Михайло Дегтярьов.

Акції протесту не вщухають, їх учасники почали вимагати відставки Дегтярьова.