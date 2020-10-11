Нова ракета КНДР може мати кілька боєголовок - експерт

Північна Корея, можливо, досягла успіху в поліпшенні бойових можливостей міжконтинентальної балістичної ракети.

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на NHK, таке припущення зробив доцент Дослідницького центру передової науки і технології Токійського університету Коїдзумі Ю.

«Можна стверджувати, що нова міжконтинентальна балістична ракета Північної Кореї є однією з найбільших у світі. Я думаю, що вона може мати кілька боєголовок. Якщо одна ракета несе заряд з двох або трьох боєголовок, їх буде складно перехопити», - заявив експерт.

Виходячи з цього, додав він, північнокорейські офіційні особи, можливо, думають, що у них буде «певний рівень ядерного стримування проти США».

За словами Коїдзумі Ю, тепер у центрі уваги питання - чи здійснить КНДР випробувальний пуск цієї ракети.

Як повідомлялося, Північна Корея в суботу провела військовий парад на честь 75-річчя Трудової партії країни. На ньому був присутній глава держави Кім Чен Ин.

На захід не допускалися іноземці, тому аналітики покладаються тільки на відредаговані кадри державних ЗМІ Північної Кореї. За їхніми оцінками, на параді показали нову надважку міжконтинентальну балістичну ракету.