КНДР може провести випробування балістичної ракети під водою – ЗМІ

Північна Корея найближчим часом може провести своє перше цього року випробування балістичної ракети під водою.

Як передає Укрінформ, про це заявив високопоставлений військовий представник Південної Кореї Вон Ін-чул, повідомляє АР.

Зазначається, що КНДР відновлює північно-східний суднобудівний завод в портовому місті Сінпхо, який на початку вересня був пошкоджений тайфуном «Майсак».

У Південній Кореї вважають, що незабаром після завершення ремонту існує ймовірність проведення випробування балістичної ракети з підводного човна, сказав Вон.

Існують припущення, що Північна Корея може випробувати таку ракету до річниці заснування своєї правлячої Трудової партії 10 жовтня.

За даними дослідницького центру 38 North, що спеціалізується на Північній Кореї, останні супутникові знімки суднобудівного заводу демонструють зміну місця розташування затопленої баржі, на якій раніше випробовувалися балістичні ракети. Експерти вважають, що це є можливою ознакою підготовки до випробувань балістичних ракет підводних човнів. Водночас експерти не відкидають і той варіант, що баржу відвезли на ремонт в інше місце. Фахівці продовжать слідкувати за ситуацією.

У жовтні 2019 року Північна Корея вже випробувала подібну ракету. Тоді у КНДР відзвітували про успішні запуски і розповіли, що нова ракета має дальність до 2000 кілометрів.