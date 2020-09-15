Штати продовжують переговори з КНДР щодо денуклеаризації – Помпео

Попри відсутність реальних домовленостей щодо денуклеаризації Корейського півострова під час зустрічей глави Білого дому Дональда Трампа й лідера КНДР Кім Чен Ина, переговорний процес між США, Північною Кореєю та іншими країнами регіону триває.

Про це заявив у вівторок державний секретар США Майкл Помпео під час онлайн-виступу в Атлантичній раді, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"У публічній площині все затихло, але все ще триває велика робота", - охарактеризував Помпео дипломатичні зусилля, спрямовані на ядерне роззброєння КНДР.

Він уточнив, що до цього процесу залучені союзники в регіоні, зокрема Японія та Південна Корея. Водночас за його словами, докладаються зусилля в діалозі з Північною Кореєю, "щоби прийти до розуміння, які можливості ми можемо використати".

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Як повідомляв Укрінформ, президент США Дональд Трамп з 2018 року провів щонайменше три зустрічі з лідером режиму Північної Кореї Кім Чен Ином. Головне питання переговорів полягало в ядерному роззброєнні КНДР та припиненні розробок балістичних ракет Пхеньяном. В обмін на це США пропонували зняти економічне ембарго з КНДР та посприяти економічному розвитку країни.