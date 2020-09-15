Штати продовжують переговори з КНДР щодо денуклеаризації – Помпео
Про це заявив у вівторок державний секретар США Майкл Помпео під час онлайн-виступу в Атлантичній раді, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"У публічній площині все затихло, але все ще триває велика робота", - охарактеризував Помпео дипломатичні зусилля, спрямовані на ядерне роззброєння КНДР.
Він уточнив, що до цього процесу залучені союзники в регіоні, зокрема Японія та Південна Корея. Водночас за його словами, докладаються зусилля в діалозі з Північною Кореєю, "щоби прийти до розуміння, які можливості ми можемо використати".
Як повідомляв Укрінформ, президент США Дональд Трамп з 2018 року провів щонайменше три зустрічі з лідером режиму Північної Кореї Кім Чен Ином. Головне питання переговорів полягало в ядерному роззброєнні КНДР та припиненні розробок балістичних ракет Пхеньяном. В обмін на це США пропонували зняти економічне ембарго з КНДР та посприяти економічному розвитку країни.