У Пхеньяні готуються до військового параду - ЗМІ

Північнокорейські військові розпочали репетиції параду з нагоди 75-ї річниці заснування Трудової партії Кореї.

Як передає Укрінформ з посиланням на Reuters, про це свідчать супутникові знімки полігону Мірім-Парад у передмісті столиці Пхеньяна, на яких видно формування військ і техніки.

Як зазначили в дослідницькому центрі 38 North, що спеціалізується на Північній Кореї, багато хто очікував, що КНДР проведе 10 жовтня великий військовий парад на ознаменування 75-ї річниці Трудової партії Кореї, і ці зображення - перше свідчення того, що репетиції тривають.

Комплекс Мірім регулярно використовується військами, які відпрацьовують марш, характерний для військових парадів Північної Кореї, які зазвичай проходять на площі Кім Ір Сена в Пхеньяні перед високопосадовцями, зокрема лідером Кім Чен Ином.

Як зазначається, підготовка до параду розпочалася пізніше порівняно з попередніми роками.