У Бейруті вибухнула цистерна з мазутом, загинули 4 людини

У столиці Лівану Бейруті вибухнула каністра з мазутом, четверо людей загинули.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на National News Agency.

У числі загиблих - двоє співробітників цивільної оборони. Вибух стався у підвальному приміщенні, де знаходилася пекарня.

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Як повідомляють "РИА Новости", пожежу, що виникла на місці вибуху в житловому кварталі ліванської столиці Бейрута, локалізована.

"З-під завалів однієї з квартир рятувальники витягли однорічну дівчинку. Дитина жива. Всі жителі будинку, що постраждав від вибуху, евакуйовані", - зазначає агентство.

Бейрут, вибух // Фото: РИА Новости

Не виключено, що там же зберігали бідони з бензином, які ліванці скуповують, побоюючись різкого зростання цін на паливо.

Раніше були припущення, що вибух стався на паливному складі, а його причиною було загоряння резервуара для газу.

Як повідомляв Укрінформ, 4 серпня в порту Бейрута сталися потужні вибухи. За попередньою інформацією, вибухнули 2 750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігалися в порту без дотримання заходів безпеки.

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В результаті руйнувань понад 300 тисяч жителів столиці Лівану залишилися без даху над головою. Число загиблих внаслідок вибухів у порту Бейрута становить понад 220 осіб. Губернатор Бейрута заявив, що збитки від вибухів в порту можуть досягти 15 мільярдів доларів.

Україна направила Лівану гуманітарну допомогу, виділивши з резервного фонду 8,4 мільйона гривень.