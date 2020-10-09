У Бейруті знову стався потужний вибух

У столиці Лівану знову стався сильний вибух з пожежею.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Daily Star.

Інцидент стався у міському районі Тавик-Джиде. За словами місцевих мешканців, вони відчули ударну хвилю.

A video clip from the explosion site in Beirut. Many are trapped in burning houses. Emergency services are busy trying to rescue as many as possible. Pray for them! pic.twitter.com/GrDIVWli4v — Amir Tsarfati (@BeholdIsrael) October 9, 2020

Як зазначається, в районі Тавик-Джиде вибухнув резервуар для газу біля пекарні, однак офіційно ця інформація наразі не підтверджена. На місці вибуху працюють військові та служби екстреної допомоги.

#BREAKING: Videos of the explosion's aftermath at a bakery in #Beirut have appeared online. According to preliminary data, there are several victims and they are receiving help from medical workers from the Lebanese Red Cross Society pic.twitter.com/9RX7MrWUQG — Yemen Details (@DetailsYemen) October 9, 2020

Інформації про жертви або постраждалих наразі немає.

Читайте також: Ліван закликав Інтерпол заарештувати двох росіян через вибухи в Бейруті

Як повідомляв Укрінформ, 4 серпня в порту Бейрута сталися потужні вибухи. За попередньою інформацією, вибухнули 2 750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), що шість років зберігалися в порту без дотримання заходів безпеки.

У результаті руйнувань понад 300 тисяч мешканців столиці Лівану залишилися без даху над головою. Кількість загиблих унаслідок вибухів у порту Бейрута становить понад 220 осіб. Губернатор міста заявив, що збитки від вибухів в порту можуть сягнути 15 мільярдів доларів.

Україна направила Лівану гуманітарну допомогу, виділивши з резервного фонду 8,4 мільйона гривень.

Фото: АА