Ліван закликав Інтерпол заарештувати двох росіян через вибухи в Бейруті

Ведучий слідчий серпневого вибуху в порту Бейрута, в результаті якого загинули та були поранені сотні людей, у четвер видав два ордери на арешт капітана і власника судна, яке сім років тому перевезло тисячі тонн нітрату амонію до Бейрута.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на державне Національне інформаційне агентство Лівану.

Суддя Фаді Савван передав справу в державну прокуратуру, яка попросила Інтерпол затримати двох російських громадян.

Нагадаємо: росіянин Борис Прокошев був капітаном, який у 2013 році направив судно MV Rhosus з Туреччини до Бейрута. Ігор Гречушкін, російський бізнесмен, який проживає на середземноморському острові Кіпр, купив вантажне судно у 2012 році у кіпріота, бізнесмена Хараламбоса Манолі. Гречушкін був допитаний поліцією за запитом ліванського відділення Інтерполу в серпні. Судно Rhosus вийшло з грузинського чорноморського порту Батумі, на борту якого перебувало 2755,5 тонни нітрату амонію, призначеного для компанії з виробництва вибухових речовин в Мозамбіку. Воно зробило незапланований об'їзд і зупинився в Бейруті 19 листопада 2013 року.

У жовтні 2014 року аміачна селітра була переміщена на 12-й склад порту, де зберігаються вилучені матеріали. Згідно з офіційними документами Лівану, нітрат амонію залишався на складі до тих пір, поки не вибухнув, а Rhosus так і не покинув порт і затонув там в лютому 2018 року.

Понад два десятки осіб, більшість з яких — співробітники порту і митниці, були затримані після вибуху, який вважається одним з найбільших коли-небудь зафіксованих неядерних вибухів.