СБУ затримала іноземця, якого розшукував Інтерпол за викрадення людей

Контррозвідники Служби безпеки України затримали у Харкові іноземця, який підозрюється у причетності до викрадення людей і вимагання та перебуває у міжнародному розшуку за лінією Інтерполу.

Про це начальник пресцентру УСБУ в Харківській області Владислав Абдула повідомив у фейсбуці, передає Укрінформ.

"Виходець з однієї із закавказьких республік прибув в Україну, аби уникнути кримінальної відповідальності за вчинення тяжких злочинів, пов’язаних із посяганням на життя людей на території СНД. Встановлено, що зловмисник причетний до викрадення громадян та вимагання. За скоєне йому загрожує ув’язнення строком до 15-ти років", - йдеться у повідомленні.

Оперативники спецслужби затримали злочинця за місцем його тимчасового мешкання в Харкові.

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Вирішується питання щодо застосування до іноземця екстрадиційного арешту.

Правоохоронці перевіряють можливу причетність затриманого до скоєння аналогічних злочинів в Україні.

Фото: СБУ