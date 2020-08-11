Співробітника СБУ та військового пенсіонера викрили на держзраді
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДБР.
"За даними досудового розслідування, майор СБУ збирав та передавав через кур’єра – військового пенсіонера (полковника в запасі) до спецслужб Російської Федерації відомості, що становлять державну таємницю, розголошення якої представникам іноземної держави становить загрозу національній безпеці України", - йдеться в повідомленні.
8 серпня під час передачі флеш-носія із секретними відомостями їх затримано "на гарячому" в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Також проведено обшуки за місцем проживання фігурантів, де вилучено додаткові докази їх причетності до вчинення державної зради.
Затриманим повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування триває.
У пресслужбі Офісу генпрокурора зазначили, що співробітник СБУ ховав носій із секретною інформацією в цукерках.
"Затримали обох під час передачі співробітником СБУ носія із секретною інформацією, захованого в цукерках, спільнику, який мав намір його вивезти за межі України", - йдеться, зокрема, в повідомленні.
У разі доведення вини підозрюваним загрожує позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна або без такої.