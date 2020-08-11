Співробітника СБУ та військового пенсіонера викрили на держзраді

Державне бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України затримали у місті Бровари на Київщині майора СБУ та військового пенсіонера за продаж інформації російським спецслужбам.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

"За даними досудового розслідування, майор СБУ збирав та передавав через кур’єра – військового пенсіонера (полковника в запасі) до спецслужб Російської Федерації відомості, що становлять державну таємницю, розголошення якої представникам іноземної держави становить загрозу національній безпеці України", - йдеться в повідомленні.

8 серпня під час передачі флеш-носія із секретними відомостями їх затримано "на гарячому" в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Також проведено обшуки за місцем проживання фігурантів, де вилучено додаткові докази їх причетності до вчинення державної зради.

Затриманим повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

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У пресслужбі Офісу генпрокурора зазначили, що співробітник СБУ ховав носій із секретною інформацією в цукерках.

"Затримали обох під час передачі співробітником СБУ носія із секретною інформацією, захованого в цукерках, спільнику, який мав намір його вивезти за межі України", - йдеться, зокрема, в повідомленні.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна або без такої.