Трамп розповів про свою боротьбу з Росією та підтримку України

Дональд Трамп продовжує передвиборчу агітацію, в процесі якої не забуває говорити й про Україну та Росію.

Як передає Укрінформ, 9 жовтня у прямому ефірі на радіо у The Rush Limbaugh Show він заявив, що ставився до Росії дуже жорстко – як ніхто раніше, а до України – дуже добре.

Шоу Раша Лімбо, відомого оглядача та політичного журналіста, дуже популярне серед людей так званої "консервативної Америки" - республіканців або просто антилібералів.

Президент скористався нагодою підігріти віддану собі аудиторію, вкотре розкритикувавши політику свого попередника демократа Обами.

За його словами, "ніхто не проводив до Росії жорсткішу політику, ніж я".

"Я дав протитанкові комплекси Україні, тоді як адміністрація Обами постачала туди подушки. Я дав Україні гроші. Ніхто, ніхто не був жорсткішим до Росії!", – заявив Трамп.

Нагадаємо: минулого тижня під час дебатів між кандидатами у президенти США Джо Байден назвав Дональда Трампа маріонеткою Путіна. При цьому Байден аргументував, що Трамп досі "відмовляється навіть сказати що-небудь Путіну за винагороду (яку Росія пропонувала в Афганістані – ред.) за голови американських солдатів".