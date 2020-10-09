На Японію насувається потужний тайфун «Чан-Хом»

Потужний тайфун «Чан-Хом» наближається до території Японії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Kyodo News.

За даними місцевих метеорологів, у вихідні тайфун вдарить по східній й західній частині країни. Очікуються сильні пориви вітру (до 126 км за годину), зливи, високі хвилі, можливі зсуви ґрунту й повені.

Зазначається, що «Чан-Хом» стане вже 14-им тайфуном у Японії в цьому сезоні.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні щонайменше 50 людей постраждали унаслідок потужного тайфуну «Хайшен» на японському острові Кюсю.