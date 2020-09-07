В Японії – другий за тиждень тайфун, понад пів сотні постраждалих

Щонайменше 50 людей постраждали в результаті потужного тайфуну «Хайшен» на японському острові Кюсю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Kyodo News.

Місцеві рятувальники розшукують ще чотирьох людей.

В результаті стихійного лиха у префектурах Нагасакі й Кагошима близько 475 тисяч домівок залишилися на деякий час без світла. Місцева залізниця на острові Кюсю скасувала всі рейси швидкісних потягів до вівторка.

Зазначається, що японські метеорологи зафіксували рекордні в історії країни пориви вітру в щонайменше тридцяти місцях, де пройшовся тайфун «Хайшен».

Як повідомляв Укрінформ, 3 вересня на японському острові Кюсю щонайменше 18 осіб постраждали від потужного тропічного тайфуну «Майсак».

Фото: Kyodo