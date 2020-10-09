Азербайджан закликає не розігрувати карту «релігійного протистояння» у карабаському конфлікті

Постійний представник Азербайджану при Раді Європи Фахраддін Ісмаїлов розкритикував представлення у європейських ЗМІ, зокрема, французьких, ескалацію у Нагірно-Карабаському конфлікті, як протистояння азербайджанців-мусульман і православних вірмен.

Про це посол заявив під час зустрічі із журналістами у Страсбурзі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Французькі медіа представляють конфлікт у Нагірному Карабасі, як протистояння між азербайджанськими мусульманами та вірменськими православними. Це дуже небезпечно та не має під собою підстав. Цей конфлікт ніколи не мав релігійного підґрунтя та був спровокований ще колишнім Радянським Союзом», - відзначив посол.

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Він також запевнив, що Азербайджан завжди був і є країною, де мирно існують різні релігії, культури, національності.

«В Азербайджані також немає антисемітизму», - додав Ісмаїлов.

Говорячи про кінцеву мету азербайджанської сторони у карабаському конфлікті, постпред при Раді Європи нагадав про вимогу повного виводу вірменських військ з регіону. Після цього Баку буде готовий надати широку автономію Нагірному Карабаху.

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«Усі вірмени у Нагірному Карабасі стануть повноцінними громадянами Азербайджану та житимуть у мирі», - переконаний азербайджанський дипломат.

Він повідомив, що 7 жовтня комітет міністрів Ради Європи розглянув питання ескалації карабаського конфлікту та заслухав обидві сторони.

Дванадцятого жовтня це питання буде винесено на обговорення розширеного засідання установчого комітету Парламентської асамблеї Ради Європи, яке пройде у форматі відеоконференції замість скасованої осінньої пленарної сесії ПАРЄ.

Як повідомлялося, 27 вересня Вірменія та Азербайджан почали бойові дії у Нагірному Карабаху та звинуватили одне одного в ескалації насильства.

У міністерстві оборони Азербайджану поінформували, що військові країни розпочали контрнаступальну операцію по всій лінії фронту у Нагірному Карабасі у відповідь на провокації Вірменії.

За міжнародним правом, територія Нагірного Карабаху належить Азербайджану. Україна підтримує територіальну цілісність Азербайджану у контексті карабаського конфлікту.