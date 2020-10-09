Вірменія посилила режим воєнного стану — ЗМІ

Влада Вірменії посилила режим воєнного стану, введеного в країні 27 вересня через ескалацію конфлікту в Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Armenia today.

Згідно з рішенням Кабміну, забороняються публікації, що ставлять під сумнів обороноздатність Вірменії та Нагірного Карабаху.

«Посадовим особам органів державного управління і місцевого самоврядування забороняється оприлюднення передач, які критикують, спростовують, ставлять під сумнів ефективність або яким-небудь чином знецінюють діяльність, пов’язану із забезпеченням правового режиму воєнного стану та державної безпеки, в тому числі виступів і публікацій», — йдеться в рішенні кабміну.

Контроль за дотриманням зазначених правил доручено поліції Вірменії, яка наділена повноваженнями щодо припинення розповсюдження інформації, тимчасового вилучення або арешту друкарського обладнання, радіо- і аудіомовної техніки, копіювальних апаратів.

Як повідомлялося, вранці 27 вересня Вірменія та Азербайджан поновили бойові дії у Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій та провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан та мобілізацію.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах розпочався в 1988 році. У 1994 році - після шести років війни - був підписаний Бішкекський протокол, згідно з яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", але Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.