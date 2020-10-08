У Росії досі горять склади з боєприпасами

Міноборони Росії наростило наземне угруповання сил і засобів із ліквідації пожежі на території складу зберігання боєприпасів у Рязанській області, в гасінні палаючих складів беруть участь понад 650 військовослужбовців.

Про це повідомили Інтерфаксу в відомстві, передає Укрінформ.

«Вночі військовим вдалося провести наземну розвідку технічної території арсеналу, були визначені попередні варіанти дій щодо ліквідації наслідків пожежі», - сказав заступник міністра оборони РФ Дмитро Булгаков, який перебуває на місці НС. Він також повідомив, що людей, які проживають поруч із арсеналом, розселили.

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Як повідомлялося, вдень 7 жовтня в Рязанській області через загоряння сухої трави почалася пожежа на території складів із боєприпасами, які потім почали вибухати. Евакуйовано понад 2 тис. 300 осіб із населених пунктів Рязанської області.

У Скопинському і Ряжському районах області введено режим НС.

Військові слідчі за фактом вибуху порушили кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 349 КК РФ (Порушення правил поводження зі зброєю і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточуючих). Для розслідування створена слідча група.