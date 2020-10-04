Росія спричинила екологічну катастрофу на Камчатці

У районі забруднення отруйними речовинами загинули сотні тисяч морських тварин

Це відео зняте з повітря біля узбережжя Камчатки, в районі, де загинули сотні тисяч морських тварин, а у воді знайшли отруйні речовини. Судячи по відео, в прибережних водах стався якийсь викид.

Фахівці вже виявили підвищений вміст фенолів і нафтових вуглеводнів.

Фенол – дуже токсична речовина, використовується в нафтопереробці, зокрема, для очищення деяких елементів. Фенол дуже погано піддається переробці, тому існують великі складнощі з його утилізацією.

Камчатські журналісти ще кілька років тому розповідали про місцевий полігон, на якому можуть зберігатися отруйні речовини. Полігон був створений біля підніжжя Козельського вулкану ще в кінці сімдесятих років 20-го століття. Там зберігали отрутохімікати, зокрема, за словами місцевих журналістів і активістів, на полігоні можуть перебувати до 20 тонн миш'яку та інші небезпечні речовини.

Раніше фахівці вже проводили дослідження і заявляли, що отрута й хімікати з цього полігону потрапляють у ґрунт і можуть навіть проникати в підземні води – і так добиратися до океану. Вирішити проблему токсичного полігону збиралися ще в 2006 році.

До речі, російський генерал Валерій Петрович Капашин, який очолює Федеральне управління по безпечному зберіганню та знищенню хімічної зброї, потрапив у вересні до ТОП-10 найбагатших силовиків Росії по версії російського Форбса...

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