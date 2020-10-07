У Росії на палаючому складі боєприпасів почалися вибухи

У Рязанській області РФ загорілася трава, після чого вогонь перекинувся на майданчик зберігання артилерійських боєприпасів, почалися вибухи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на пресслужбу Західного військового округу (ЗВО) РФ.

За її даними, в середу, 7 жовтня, на території розташованого в лісі складу боєприпасів в районі селища Желтухино Рязанської області загорілося трава, після чого поривчастим вітром вогонь перекинувся на майданчик зберігання артилерійських боєприпасів.

За інформацією військових, штатний пожежний розрахунок військової частини розпочав ліквідацію вогню, «але зупинити загоряння не вдалося». Зараз на території військової частини спостерігаються окремі вибухи боєприпасів.

Особовий склад і цивільний персонал евакуйовані. Пресслужба ЗВО запевняє, що ні потерпілих, ні загрози довколишнім населеним пунктам - немає.

Однак за інформацією джерела в адміністрації району, в якому сталася надзвичайна подія, через вибухи все-таки довелося евакуювати невелике селище Кузьминка (25 осіб) за 3 км від полігону.

Водночас, пресслужба Хоперського природного держзаповідника у Воронезькій області РФ заявляє, що причиною пожежі в Новохоперському районі, яка зачепила територію заповідника, стали навчальні стрільби.

«30 вересня 2020 року в результаті навчальних стрільб з вертольота на авіаційному полігоні, що примикає до території заповідника, загорілося хвойне насадження. Через суху та спекотну погоду з поривами вітру до 18 м/с і 5-м класом пожежної небезпеки загоряння сосни загасити не вдалося, і вогонь перекинувся на територію заповідника», - цитує заяву Інтерфакс.

До гасіння було залучено близько 100 осіб і авіація, і 6 жовтня вогонь було локалізовано та погашено. Загальна площа пожежі становила 185 га.

Паралельно в регіоні діяли ще дві великі пожежі на загальній площі 180 га: у Бобровському районі і в Богучарському (тут вогонь вже загасили). Вогонь бушує протягом півтора тижня. У регіоні введено режим надзвичайної ситуації у зв'язку з лісовими пожежами.

Як відомо, Воронезька область РФ межує з Україною.