В окупованому Криму горить санаторій «Ялта» - ЗМІ

У Криму горить санаторій «Ялта», підпорядкований нині Міноборони Росії.

Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на кримські та російські ЗМІ.

«Зараз відбувається загоряння обшивки між 8 поверхом і покрівлею в корпусі санаторію на площі приблизно 1000 кв. м», – йдеться у повідомленні.

За даними служби, пожежі присвоєно другий номер складності. Будівлю самостійно покинули 300 осіб. Даних про постраждалих немає.

У пресслужбі управління МНС у Криму агентству «Интерфакс» повідомили, що в ліквідації загоряння беруть участь 43 рятувальники особового складу та 13 одиниць техніки.