Туреччина ще на рік продовжила дозвіл на перебування військ в Іраку, Сирії, Лівані, Малі та ЦАР

Великі національні збори ратифікували подання уряду про продовження ще на рік дозволу на проведення транскордонних антитерористичних операцій на півночі Іраку та Сирії, подальшу дислокацію турецьких військових у Малі, ЦАР та Лівані в складі сил ООН.

Про це повідомляє власкор Укрінформ з посиланням на рішення прийняті парламентом за поданнями уряду та підписом президента Туреччини.

Турецьким військовим надано дозвіл проводити транскордонні операції на території північного Іраку та Сирії з 30 жовтня 2020 року до 30 жовтня 2021 року. На той самий термін продовжено перебування турецьких військових у складі Тимчасових силах Організації Об'єднаних Націй у Лівані (UNIFIL), а також у складі місій в Малі (AFISMA) та Центральноафриканській республіці (MINUSCA).

Рішення щодо продовження перебування військових підрозділів за кордоном та виконання ними завдань підтримали правляча в країні Партія справедливості та розвитку (АК), опозиційні Республіканська народна партія (CHP), Партія націоналістичного руху (MHP) та Партія добра (IP). Народно-демократична партія (HDP) проголосувала проти.

Як повідомляв Укрінформ, на початку цього року парламент Туреччини ухвалив закон про мандат на відправлення військ до Лівії.