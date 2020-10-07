Bloomberg: Туреччина готується випробовувати закуплені в Росії С-400

Туреччина наступного тижня планує провести випробування системи протиракетної оборони С-400, яку вона придбала у Росії.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на свої «обізнані в ситуації» джерела.

«Туреччина наступного тижня планує провести всебічні випробування системи протиракетної оборони С-400, яку вона придбала у Росії», - повідомляє видання.

Зазначається, що випробування будуть проведені в провінції Сіноп, на узбережжі Чорного моря. Повітряні сили не активуватимуть батареї, але випробовуватимуть обладнання, а також готовність турецького персоналу.

Видання вказує, що у Міноборони Туреччини відмовились коментувати цю інформацію.

Як повідомлялося, Туреччина, яка є членом НАТО, у 2019 році закупила у Росії системи ППО С-400 та інтегрувала їх у свою систему оборони. Нещодавно турецькі сили випробували можливості С-400 на військових літаках, закуплених раніше у США. У червні цього року члени Конгресу США внесли на розгляд двопартійний законопроєкт, який пропонує введення санкцій проти Туреччини через придбання нею російських систем ПРО С-400 всупереч принципам НАТО та закликів союзників.

Фото: АА